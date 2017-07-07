Бразильский клуб отчислил четырех футболистов за непристойное видео в раздевалке

Бразильский клуб Гаучо отчислил четырех футболистов за непристойное видео, снятое в раздевалке команды.

Как сообщает 101greatgoals, один из игроков команды снял на видео, как трое других занимаются в раздевалке мастурбацией.

Президент Гаучо Жилмар Россо заявил, что не смог досмотреть до конца видео и у него не оставалось выбора, как выгнать этих футболистов из команды, сообщает nv.ua.

"Как президент я должен отвечать за то, что происходит во время работы. Это моя ответственность. Клуб Гаучо не является хранителем морали и хороших манер. Но снять это видео было очень неправильно", - сказал Россо.