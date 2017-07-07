"Предприимчивых" россиян задержали за бесплатный отдых в отеле all inclusive

Турецкая полиция сообщила о задержании троих российских туристов-мошенников. По сведениям правоохранителей, 42-летний мужчина в компании двух женщин 37 лет и 41 года прилетел на курорт Кемер в провинции Анталья. Остановились россияне в квартире знакомого, однако позже откуда-то смогли получить браслеты постояльцев местного четырёхзвёздочного отеля all inclusive. "Предприимчивых" россиян

Притворяясь постояльцами компания отдыхала на территории отеля, много ела и пила большое количество алкоголя, сообщает турецкая газета Hurriyet. Однако вскоре сотрудники гостиницы обратили внимание на странных гостей, которые не торопились в свои номера. Прибывшая на место полиция подтвердила догадки служащих гостиницы.

Впрочем, турецкий суд оказался весьма благосклонен к россиянам. Судья постановил возместить отелю сумму выпитого и съеденного туристами. После оплаты россиян отпустили, пишет life.ru.