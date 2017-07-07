Замминистра иностранных дел принял главу Бюро связи НАТО

Заместитель министра иностранных дел Лилиан Дарий сегодня принял главу Бюро связи НАТО в РМ Кристину Балейшите.

Как передает Инфотаг, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с Североатлантическим альянсом и целях Индивидуального плана партнерских действий (IPAP), который является практическим отражением этого сотрудничества.

Замминистра Лилиан Дарий подтвердил заинтересованность нашей страны в укреплении политического диалога и практического сотрудничества с Североатлантическим альянсом в духе «Партнерства во имя мира». В этом отношении открытие Бюро связи НАТО в РМ со статусом дипломатического представительства, в котором будут работать гражданские эксперты из государств-членов и партнеров НАТО, будет способствовать двустороннему сотрудничеству, в том числе осуществлению поддерживаемых альянсом проектов.

В этой связи молдавский дипломат поблагодарил Североатлантический альянс за помощь, оказываемую нашей стране в процессе реформирования сектора безопасности и обороны, а также за проекты, внедряемые в рамках программы «Наука во имя мира» и т. д.

Со своей стороны, глава Бюро связи НАТО заявила о готовности альянса продолжать предоставлять необходимые экспертные знания и помощь в приоритетных областях, определенных по согласованию с властями Республики Молдова, в частности по укреплению национального потенциала, связанного со стратегическим взаимодействием, и организации обучения национальных экспертов.

Соглашение о создании Бюро связи НАТО было подписано 29 ноября 2016 года а рамках посещения штаб-квартиры НАТО премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом и встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.