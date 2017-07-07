ДТП в Гагаузии: водитель мотоцикла впал в кому

Авария с участием мотоцикла и трактора произошла 5 июля в Гагаузии, в результате которой один из водителей в состоянии комы был доставлен в Кишинев.

По предварительным данным, 22-летний житель села Кирсово, управляя мотоциклом марки «Kawasaki», на высокой скорости врезался в трактор «МТЗ-50».

В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в районную больницу города Комрат, а впоследствии в Кишинев в состоянии комы. Ему поставили диагноз: остро-черепно-мозговая травма и перелом свода на основании черепа.

Решается вопрос о начале уголовного преследования по части первой 264 статьи: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством», пишет gagauzmedia.md.