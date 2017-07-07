В Америке медведь "добровольно сел" в тюрьму

В американском городе Дуранго, штат Колорадо, медведь забрался в окружную тюрьму. Об этом сообщает KOB-TV.

верь перелез через забор с колючей проволокой и оказался на территории учреждения. Охранники дистанционно отключили электронный замок в надежде, что медведь откроет ворота и уйдет. Когда этого не произошло, помощники шерифа попытались прогнать животное, но лишь загнали его на дерево. Позднее медведь скрылся в холмах недалеко от тюрьмы, пишет lenta.ru.

По словам сержанта Дэна Бендера из офиса шерифа округа Ла-Плата, медведь был довольно крупным. Его вес составлял более 100 килограммов. «Мы регулярно видим оленей. Лоси ходят. Но медведь тут, насколько я знаю, впервые», — говорит Бендер. Офис шерифа опубликовал в Twitter фотографии животного.