Бельцы: вынесен приговор бывшему чиновнику, насмерть сбившему велосипедиста

В Бельцах к 4,5 года лишения свободы приговорен бывший начальник городского управления защиты прав потребителей, совершивший в октябре 2016 г. наезд на велосипедиста.

Как сообщает Инфотаг со ссылкой на следствие, госслужащий находился за рулем служебного автомобиля Dacia Logan в состоянии алкогольного опьянения. В селе Магдачешты, Криулянского района, мужчина превысил скорость и ударил двигавшегося перед машиной велосипедиста.

Водитель не только не оказал медпомощь раненому, но и попытался скрыться с места трагедии. Правоохранителей вызвали случайные свидетели ДТП. Стражам порядка пришлось применить оружие, чтобы остановить убийцу. Только пробив шины автомобиля, они задержали чиновника.

Суд также постановил, что он выплатит семье погибшего лица 55 тыс. леев в качестве компенсации морального ущерба.