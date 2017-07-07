Пилота упавшего в болото самолета съел аллигатор

В американском штате Флорида пилота разбившегося легкомоторного самолета Cessna 152 съел аллигатор.

По информации Федерального авиационного управления США упавший самолет был найден в заболоченном районе Эверглейдс накануне, 6 июля. Обломки машины и пожирающую тело пилота рептилию заметили сотрудники местного телеканала WPLG, пролетавшие над местностью на вертолете.

Daily Mail со ссылкой на полицию округа Майами-Дейд сообщает, что Cessna 152 был зарегистрирован в местной компании Air Christian Inc. При этом у воздушного судна был логотип летной школы Dean International Flight Training & Aircraft Rentals. Ее владелец Роберт Дин (Robert Dean) заявил, что погибший летчик отправился в несанкционированный полет вечером в субботу, но так и не вернулся. По его предположению, он потерял ориентацию в темноте и разбился, пишет lenta.ru.

Издание также отмечает, что личность пилота неизвестна. Однако WPLG сообщает, что это, вероятнее всего, был студент летной школы Марк Укаере (Mark Ukaere). Его сосед по комнате Патрик Шедрак (Patrick Shedrack) заявил, что заподозрил неладное, когда Укаере не явился на воскресную службу в церкви.

«Он ходит только в колледж и после возвращается домой, а по воскресеньям посещает церковь. Это все. Я тоже хожу в церковь по воскресеньям», — отметил Шедрак.