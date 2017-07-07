В Резинском районе пьяный отец избил несовершеннолетнюю дочь

Пьяный отец избил несовершеннолетнюю дочь в селе Цыпова Резинского района.

Инцидент произошел в ночь на 4 июля. 43-летний мужчина, вернувшись домой в состоянии сильного алкогольного опьянения, без всякой причины избил 17-летнюю дочь.

По приезду полиции пьяный родитель уже спал. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Цыпова. Ему было выдано судебное постановление о запрете приближаться к дочере до выяснения всех обстоятельств.

Сейчас девочка находится у бабушки, которая проживает в этом же селе. Полиция продолжает расследование, сообщает bloknot-moldova.md.