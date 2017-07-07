Задержаны двое преступников, грабивших женщин на улице

Полиция задержала двух мужчин, грабивших женщин на улице.

Столичная полиция задержала мужчину, ограбившего 44-летнюю женщину на столичном бульваре Траян. Им оказался молодой человек из Новоаненского района в возрасте 21 года. Потерпевшая его узнала.

Другой грабитель, 27-летний уроженец Беларуси был задержан за нападение на женщину во дворе жилой многоэтажки и кражу ее сумки. Это преступление было снято на камеры наблюдения, установленными во дворе.

Оба грабителя были задержаны на 72 часа.

Если их вина будет доказана, им грозит штраф в размере от 11 000 до 17 000 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.