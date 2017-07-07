Британку задержали за выгул чайки на поводке

В британском городе Йорк задержана 44-летняя женщина, выгуливавшая чайку на поводке, сообщает The Independent.

Это произошло 28 июня, однако широкую огласку инцидент получил только сейчас. Женщине выдвинуто обвинение по жестокому обращению с животными, угрозам сотрудникам правоохранительных органов, нарушению общественного порядка. Заседание суда состоится 14 июля, пишет Lenta.ru.

Птица прошла обследование в ветеринарной клинике, где у нее обнаружили серьезные травмы. Чайку пришлось усыпить. Детали повреждений и то, как животное их получило, не сообщается.