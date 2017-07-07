Не так давно в сети появилась информация о том, что в конце июля принц Гарри вместе со своей возлюбленной планируют устроить романтическое путешествие по Африке, во время которого он хочет сделать Меган Маркл предложение. Но, судя по всему, брату принца Уильяма придется отложить помолвку на неопределенный срок.
На днях один из источников, близких к Букингемскому дворцу, рассказал, что королева крайне негативно отреагировала на желание внука сочетаться узами брака с актрисой: «Елизавета II запретила Гарри жениться на Меган.
Она сказала, что не против их отношений, но Меган не может стать частью королевской семьи, так как она не только не имеет благородного происхождения и британского гражданства, но и уже состояла в официальном браке.
И несмотря на то, что Гарри пытался апеллировать к тому, что его отец принц Чарльз тоже женился на разведенной женщине, королева была непреклонна и поставила внуку ультиматум: если он хочет связать свою жизнь с этой женщиной, то он должен полностью отказаться от своих привилегий и удалиться от двора. После этого разговора принц Гарри выглядел крайне опустошенным», сообщает elle.ru.
Интересно, что не так давно принц Гарри выступил с официальной речью, в которой признался, что никогда не хотел становиться королем. Из чего близкое окружение королевы сделало вывод, что он с легкостью покинет стены Букингемского дворца ради любимой.
С другой стороны, как отмечают инсайдеры, Уильям и Кейт Миддлтон всячески поддерживают принца в его желании обручиться с Маркл: «Кейт не раз говорила мне, что давно не видела Гарри таким счастливым. Он действительно очень влюблен в Меган и мечтает сделать ее своей женой. Уильям планирует поговорить с бабушкой и попытаться переубедить ее, хотя это сделать довольно сложно, так как она человек старой закалки и вряд ли согласится на то, чтобы ее любимый внук связал свою судьбу с американской актрисой».
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Возможны приятные приключения. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул