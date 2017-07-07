Молдаванка умерла в румынском автобусе по пути домой

Наша соотечественница скончалась в автобусе, который следовал из Милана в Кишинёв. Погибшей было 27 лет. Родом она из Шолданешт.

Что женщина скончалась, сообщили пассажиры. Произошло это, когда автобус ехал по Румынии. По предварительной версии, смерть наступила в результате сердечного приступа. Точную причину назовут судмедэксперты.

Родственникам умершей уже сообщили о случившемся. Они выехали в соседнюю страну. Консульство Молдовы в Яссах окажет помощь в транспортировке тела погибшей на родину.