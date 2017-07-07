Парламент после бурных дебатов утвердил закон о реформе правительства. ЗА проголосовали 53 депутата. Теперь на очереди утверждение новой структуры кабмина. Премьер Павел Филип обещал представить ее до конца текущего месяца.
"53 голосами закон о правительстве №201 от 19 июня 2017 года утвержден во втором и окончательном чтении. Принимая во внимание, что это очень срочный закон, прошу Вас, г-жа председатель Иванова, по возможности ускорить работу в комиссии, чтобы отредактировать документ с учетом утвержденных поправкок", - сказал председатель парламента Андриан Канду.
Реформа правительства предполагает деполитизацию министерств. Их основной задачей станет разработка стратегий и политик развития. Контрольных и регламентирующих полномочий у них не будет.
"Исключая должности вице-министров, которые являются политическими, не снижаем ли мы влияние политических партий, находящиеся у власти и руководящих страной?", - сказал депутат ЛП Валериан Бежан.
"Мы укрепляем позицию министра. Он фактически становится отражателем политической воли парламента, выраженной голосованием депутатов. Ведомства займутся только разработкой политик и контролем их исполнения. Полномочий по администрированию госсобственности, а также контролирующих и регламентирующих компетенций, у них не будет. Только обязанности по разработке политик", - сказал глава Центра по внедрению реформ Юрий Чокан.
На смену замминистра придёт государственный секретарь. В помощники ему назначат секретарей по областям. Их будут отбирать на конкурсной основе. На должности могут претендовать аполитичные технократы.
"Обязанности замминистра перейдут к главному госсекретарю и секретарям. В каждом министерстве будет один главный секретарь. Помогать ему будут секретари, отвечающие за конкретное направление работы", - сказал глава Центра по внедрению реформ Юрий Чокан.
Документ предлагает наделить премьера полномочиями самостоятельно устанавливать число ведомств. Однако любые изменения должны быть одобрены депутатами. В разработке законопроекта приняли участие зарубежные эксперты, в том числе специалисты Всемирного банка.
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Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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Би-би-си, Сеул