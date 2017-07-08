Бортпроводник Delta Airlines, пытаясь успокоить буйного пассажира, разбил о его голову бутылку вина.
Инцидент произошел во время рейса Сиэтл – Пекин. Пассажир первого класса Джозеф Даниел Худек неожиданно бросился к выходу и начал дергать ручку двери. Стюарды и несколько пришедших на помощь пассажиров попытались усадить его на место, однако он начал бить их и кидаться бутылками со спиртным.
В ответ бортпроводник взял две бутылки, обрушив их на голову буйного пассажира, но разбив лишь одну из них. Очевидно, дебошир не получил серьезных увечий, потому что в ответ начал угрожать и кричать: "Да вы знаете, кто я?"
В результате пилоты приняли решение вернуться в Сиэтл и передать Худека полиции. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или штраф в размере 250 тысяч долларов, передает РИА Новости.
Комментарии
- Падение самолета в Тамбове сняли на видео
- Британку задержали за выгул чайки на поводке
- Пилота упавшего в болото самолета съел аллигатор
- В Америке медведь "добровольно сел" в тюрьму
- "Предприимчивых" россиян задержали в турецком отеле all inclusive
- Бразильский клуб отчислил четырех футболистов за непристойное видео в раздевалке
- Определен любимый цвет людей в мире
- Чернобыль привлекает нелегалов
- Косатки выгнали отдыхающих из воды в Канаде. ВИДЕО
- Обьявлен победитель конкурса фотографий дикой природы
- Падение самолета в Тамбове сняли на видео
- Бортпроводник разбил бутылку о голову буйного пассажира
- Доходы малых и средних предприятий в прошлом году выросли
- По делу о теракте в Манчестере задержан еще 19-летний подозреваемый
- В Литве россиянина осудили на 10 лет за шпионаж
- Свадьба отменяется: Елизавета II запретила Гарри жениться на Меган Маркл
- "Предприимчивых" россиян задержали в турецком отеле all inclusive
- Молдаванка умерла в румынском автобусе по пути домой
- Разница на лице: богатых и бедных людей можно определить по внешнему виду
- Плутон стал излучать рентген
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны бытовые хлопоты.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул