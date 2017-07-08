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Бортпроводник разбил бутылку о голову буйного пассажира
// фото: Flickr / Pieter van Marion
11:23, 08 Jul 2017
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Бортпроводник Delta Airlines, пытаясь успокоить буйного пассажира, разбил о его голову бутылку вина.

Инцидент произошел во время рейса Сиэтл – Пекин. Пассажир первого класса Джозеф Даниел Худек неожиданно бросился к выходу и начал дергать ручку двери. Стюарды и несколько пришедших на помощь пассажиров попытались усадить его на место, однако он начал бить их и кидаться бутылками со спиртным.

В ответ бортпроводник взял две бутылки, обрушив их на голову буйного пассажира, но разбив лишь одну из них. Очевидно, дебошир не получил серьезных увечий, потому что в ответ начал угрожать и кричать: "Да вы знаете, кто я?"

В результате пилоты приняли решение вернуться в Сиэтл и передать Худека полиции. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или штраф в размере 250 тысяч долларов, передает РИА Новости.




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