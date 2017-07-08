Падение самолета в Тамбове сняли на видео

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлен момент крушения легкомоторного самолета на авиашоу в Тамбове.

На ролике видно, как воздушное судно входит в "штопор", падает вниз и разбивается о землю.

В результате падения воздушного судна погиб пилот. Полет был санкционирован, Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия, передает РИА Новости.