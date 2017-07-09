Автобус, следовавший в Молдову, попал в аварию на трассе в Венгрии

Автобус, следовавший из Ниццы в Молдову, попал в ДТП в Венгрии. Трассу, на которой произошла авария, перекрыли.

Информацию подтвердили в министерстве иностранных дел. Другие подробности пока не сообщаются. По сообщениям свидетелей, в ДТП пострадали не менее пяти человек. На помощь приехали бригады спасателей и скорой помощи. Кроме того, за одним раненым прилетел специальный вертолёт.

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