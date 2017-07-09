О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Семье убитой Кристины Пархоменко угрожают неизвестные
// фото: 1News.md
14:14, 09 Jul 2017
просмотров 92 | комментариев 0

Не успев оправиться после смерти дочери, семья Кристины Пархоменко вынуждена переживать за ее младшую сестру. В адрес девочки стали поступать угрозы. Заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк взял этот случай под личный контроль.

Недавно на могиле Кристины Пархоменко появилась записка, в которой говорилось, что следующей умрет ее младшая сестра.

"Кто-то ее сюда прикрепил. В записке говорилось: Руслана, ты следующая. - А как отреагировала полиция? – Они забрали записку, показали ее мне и забрали", - рассказала Publika TV мама Кристины Пархоменко Лучия Пархоменко. 

Мать Кристины Пархоменко говорит, что могилу дочери неоднократно оскверняли.

"Поджигали венки. Тут мы поставили красивую вазу. На Новый год принесли ёлочку. А на второй день ничего не находили. Даже после смерти ей не дают покоя". 

Женщина говорит, что прошлой ночью им в дверь позвонила девушка, которую сопровождали двое ребят. Ребята прятались за лестницей, а девушка хотела поговорить с младшей сестрой Кристины.

"Я любезно пригласила ее в дом. Но полицию уведомила. Девушка сказала, что хочет поговорить с Русланой. В какой-то момент из рукава ее кофты выпали ножницы. Она с ножницами в наш дом пришла", - добавила мама Кристины Пархоменко Лучия Пархоменко

Женщина написала заявление в полицию. Она уверена, что им угрожает один из фигурантов уголовного дела об убийстве Кристины. Его не привлекли к уголовной ответственности, так как он несовершеннолетний. Полиция открыла по данному факту уголовное дело. На экспертизу почерка отправили записку с угрозами.

"Я распорядился, чтобы оперативники Страшенский районной полиции ежедневно навещали мать и сестру жертвы этого страшного преступления, чтобы обеспечить их безопасность".

Кристину Пархоменко нашли мертвой 30 ноября в заброшенном домов в Страшенах. Преступников приговорили к шести и восьми годам тюрьмы. Во время судебных слушаний обвиняемые продолжали шутить, а после оглашения приговора стали агрессивными и угрожали смертью матери погибшей девушки. За хулиганство им добавили еще по два года тюрьмы.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Устрашающий прогресс ядерной программы Северной Кореи
Стивен Эванс ,
Би-би-си, Сеул
Loading...