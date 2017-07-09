Семье убитой Кристины Пархоменко угрожают неизвестные

Не успев оправиться после смерти дочери, семья Кристины Пархоменко вынуждена переживать за ее младшую сестру. В адрес девочки стали поступать угрозы. Заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк взял этот случай под личный контроль.

Недавно на могиле Кристины Пархоменко появилась записка, в которой говорилось, что следующей умрет ее младшая сестра.

"Кто-то ее сюда прикрепил. В записке говорилось: Руслана, ты следующая. - А как отреагировала полиция? – Они забрали записку, показали ее мне и забрали", - рассказала Publika TV мама Кристины Пархоменко Лучия Пархоменко.

Мать Кристины Пархоменко говорит, что могилу дочери неоднократно оскверняли.

"Поджигали венки. Тут мы поставили красивую вазу. На Новый год принесли ёлочку. А на второй день ничего не находили. Даже после смерти ей не дают покоя".

Женщина говорит, что прошлой ночью им в дверь позвонила девушка, которую сопровождали двое ребят. Ребята прятались за лестницей, а девушка хотела поговорить с младшей сестрой Кристины.

"Я любезно пригласила ее в дом. Но полицию уведомила. Девушка сказала, что хочет поговорить с Русланой. В какой-то момент из рукава ее кофты выпали ножницы. Она с ножницами в наш дом пришла", - добавила мама Кристины Пархоменко Лучия Пархоменко

Женщина написала заявление в полицию. Она уверена, что им угрожает один из фигурантов уголовного дела об убийстве Кристины. Его не привлекли к уголовной ответственности, так как он несовершеннолетний. Полиция открыла по данному факту уголовное дело. На экспертизу почерка отправили записку с угрозами.

"Я распорядился, чтобы оперативники Страшенский районной полиции ежедневно навещали мать и сестру жертвы этого страшного преступления, чтобы обеспечить их безопасность".

Кристину Пархоменко нашли мертвой 30 ноября в заброшенном домов в Страшенах. Преступников приговорили к шести и восьми годам тюрьмы. Во время судебных слушаний обвиняемые продолжали шутить, а после оглашения приговора стали агрессивными и угрожали смертью матери погибшей девушки. За хулиганство им добавили еще по два года тюрьмы.