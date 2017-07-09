Популярный российский блогер и медиа-менеджер Антон Носик скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщил в своем член совета директоров Ведомостей Демьян Кудрявцев.
"Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас – не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено", – написал он в Twitter.
По информации радиостанции Эхо Москвы, причиной смерти Носика стал сердечный приступ.
Антон Носик – был популярным блогером в Рунете, ежемесячная аудитория его ЖЖ превышала миллион человек. Он также был основателем сразу нескольких российских интернет-СМИ, в том числе Gazeta.ru, Lenta.ru, Newsru.com и bfm.ru, передает korrespondent.net.
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ОВЕН
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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ТЕЛЕЦ
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул