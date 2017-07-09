В России умер блогер Антон Носик

Популярный российский блогер и медиа-менеджер Антон Носик скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщил в своем член совета директоров Ведомостей Демьян Кудрявцев.

"Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас – не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено", – написал он в Twitter.

По информации радиостанции Эхо Москвы, причиной смерти Носика стал сердечный приступ.

Антон Носик – был популярным блогером в Рунете, ежемесячная аудитория его ЖЖ превышала миллион человек. Он также был основателем сразу нескольких российских интернет-СМИ, в том числе Gazeta.ru, Lenta.ru, Newsru.com и bfm.ru, передает korrespondent.net.