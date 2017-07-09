Американский турист Бакари Хендерсон погиб в массовой драке в Греции, передает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.
Убийство произошло в эту пятницу в одном из баров на острове Закинф в Ионическом море. Жертвой оказался 22-летний выпускник университета Аризоны.
Отмечается, что в баре завязалась драка между двумя группами людей. По словам главы администрации Закинфа Павлоса Колокостаса, обе группы были изрядно пьяны.
Правоохранители задержали восемь человек, среди них шесть туристов из Сербии, подданный Великобритании сербского происхождения и грек, работавший в баре.
Уже в субботу, 8 июля, над ними начался суд, передает korrespondent.net.
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Би-би-си, Сеул