В Одессе местные жители смогли самостоятельно выследить и задержать воров из Грузии, обокравших квартиру. При этом полиция оказалась бессильна.
Об этом рассказал хозяин обворованной квартиры Александр Воронцов. По его словам, преступление было совершено в понедельник, 3 июля, а уже через сутки ему с помощью друзей удалось найти подозреваемых. При этом, как утверждает потерпевший, полиция с самого начала не предпринимала активных действий для раскрытия преступления.
"Прихожу я вечером домой после работы и понимаю, что мою квартиру обворовали. Естественно, расстроившись, я решил вызвать полицию для того, чтобы сложившаяся ситуация была задокументирована и были приняты необходимые меры… Прождав три часа с момента обнаружения кражи, все-таки приехали сотрудники полиции, были составлены все необходимые документы", – написал Воронцов в Facebook.
На следующий день он обратился за помощью к знакомым, и уже через два часа ему удалось не только установить личности возможных преступников, но машину, на которой они передвигались. Всего на призыв Александра Воронцова откликнулось 94 человека. Утром 5 июля разыскиваемый автомобиль был найден.
"За 10 минут собралось около 20 человек друзей, заблокировали улицу и предприняли все необходимые меры безопасности, после чего мной было осуществлено не менее семи звонков в так называемую полицию, дабы хотя бы поставить их в известность", – сообщил Воронцов.
Но в итоге одесситам пришлось осуществлять задержание собственными силами. В квартире подозреваемых обнаружили похищенные вещи, передает korrespondent.net.
Кроме того, в телефоне у одного из задержанных было найдено сообщение с ориентировкой на розыск их автомобиля. По мнению Александра Воронцова это говорит о том, что полицейские прикрывали преступников. Также выяснилось, что воры приехали в Украину из Грузии.
В свою очередь советник начальника ГУНП Руслан Форостяк рассказал в комментарии изданию Думская, что полиция проверяет факты, изложенные в посте Александра Воронцова.
"Мы мониторим социальные сети на предмет заявлений о некомпетентности и бездействии сотрудников полиции. Сейчас как раз проверяем все факты как относительно возможных преступников, так и претензии, озвученные к сотрудникам ГУНП. После установления всех обстоятельств дела, будет соответствующая реакция", – сказал Форостяк.
Комментарии
- В Греции в массовой драке убили туриста
- В России умер блогер Антон Носик
- Падение самолета в Тамбове сняли на видео
- Бортпроводник разбил бутылку о голову буйного пассажира
- Британку задержали за выгул чайки на поводке
- Пилота упавшего в болото самолета съел аллигатор
- В Америке медведь "добровольно сел" в тюрьму
- "Предприимчивых" россиян задержали в турецком отеле all inclusive
- Бразильский клуб отчислил четырех футболистов за непристойное видео в раздевалке
- Определен любимый цвет людей в мире
- Изменения в маршруте столичного троллейбуса №4
- Полиция бессильна: одессит рассказал, как сам ловил квартирных воров
- На юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии
- В Греции в массовой драке убили туриста
- В России умер блогер Антон Носик
- В аэропорту Одессы разгрузились самолеты НАТО
- Полиция бессильна: одессит рассказал, как сам ловил квартирных воров
- Семье убитой Кристины Пархоменко угрожают неизвестные
- Автобус, следовавший в Молдову, попал в аварию на трассе в Венгрии
- В Греции в массовой драке убили туриста
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул