Полиция бессильна: одессит рассказал, как сам ловил квартирных воров

В Одессе местные жители смогли самостоятельно выследить и задержать воров из Грузии, обокравших квартиру. При этом полиция оказалась бессильна.

Об этом рассказал хозяин обворованной квартиры Александр Воронцов. По его словам, преступление было совершено в понедельник, 3 июля, а уже через сутки ему с помощью друзей удалось найти подозреваемых. При этом, как утверждает потерпевший, полиция с самого начала не предпринимала активных действий для раскрытия преступления.

"Прихожу я вечером домой после работы и понимаю, что мою квартиру обворовали. Естественно, расстроившись, я решил вызвать полицию для того, чтобы сложившаяся ситуация была задокументирована и были приняты необходимые меры… Прождав три часа с момента обнаружения кражи, все-таки приехали сотрудники полиции, были составлены все необходимые документы", – написал Воронцов в Facebook.

На следующий день он обратился за помощью к знакомым, и уже через два часа ему удалось не только установить личности возможных преступников, но машину, на которой они передвигались. Всего на призыв Александра Воронцова откликнулось 94 человека. Утром 5 июля разыскиваемый автомобиль был найден.

"За 10 минут собралось около 20 человек друзей, заблокировали улицу и предприняли все необходимые меры безопасности, после чего мной было осуществлено не менее семи звонков в так называемую полицию, дабы хотя бы поставить их в известность", – сообщил Воронцов.

Но в итоге одесситам пришлось осуществлять задержание собственными силами. В квартире подозреваемых обнаружили похищенные вещи, передает korrespondent.net.

Кроме того, в телефоне у одного из задержанных было найдено сообщение с ориентировкой на розыск их автомобиля. По мнению Александра Воронцова это говорит о том, что полицейские прикрывали преступников. Также выяснилось, что воры приехали в Украину из Грузии.

В свою очередь советник начальника ГУНП Руслан Форостяк рассказал в комментарии изданию Думская, что полиция проверяет факты, изложенные в посте Александра Воронцова.

"Мы мониторим социальные сети на предмет заявлений о некомпетентности и бездействии сотрудников полиции. Сейчас как раз проверяем все факты как относительно возможных преступников, так и претензии, озвученные к сотрудникам ГУНП. После установления всех обстоятельств дела, будет соответствующая реакция", – сказал Форостяк.