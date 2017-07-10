СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

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