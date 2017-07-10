Польский город эвакуировали из-за бомбы весом в 500 кг

В польском городе Белосток эвакуировали около 10 тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.

Как сообщает The AssociatedPress, немецкая бомба ST-500 была найдена во время дорожных работ. Эксперты по разминированию погрузят ее в специальную машину для дальнейшего уничтожения на полигоне, передает korrespondent.net.

Эвакуация проходит в радиусе свыше одного километра от места обнаружения бомбы.