Из стены дома в США извлекли пищавший 13 лет будильник

Сотрудники компании, специализирующейся на установке систем отопления, помогли семье, проживающей в городе Росс штата Пенсильвания, избавиться от «замурованного» в стене электронного будильника, который срабатывал на протяжении 13 лет каждый день.

История берет свое начало 13 лет назад, когда Джерри Линн решил провести в гостинную телевизионный кабель, и, чтобы узнать в каком месте стена наиболее тонкая и подходящая для сверления, установил будильник на звонок через 10 минут, а затем поместил звеневшие часы в вентиляционную трубу. Однако конструкция Линна оказалась не прочной и будильник упал, застряв в стене.

С тех пор на протяжении 13 лет ровно в 6.50 (или в 7.50 с переходом на летнее время) в доме раздавался звук будильника, с которым хозяева не могли ничего сделать. Сильвия Линн даже призналась, что уже считает устройство членом семьи, сообщает CBS Pittsburgh.

После того, как в июне сюжет о «замурованном» будильнике появился в эфире местного телеканала, компания West Mifflin решила помочь семье Линна и извлечь часы из стены. При помощи камеры ремонтники определили местоположение будильника и извлекли его через отверстие, проделанное в стене со стороны гаража.

Когда часы наконец оказались в руках Линна, он увидел, что батарейка в них окислилась, но все еще работала. Мужчина уже пообещал найти будильнику новое место в доме, передает Моя планета.