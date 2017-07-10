Испанский фонд запустил проект для творческих людей со всего мира

Фонд The Blueproject предлагает творческую поездку и пребывание в резиденции в Барселоне автору проекта в сфере живописи, скульптуры, архитектуры, фотографии, дизайна, музыки и танца, кино и театра.

В резиденции авторы будут работать над проектом, который по окончании будет показан местной арт-тусовке.

По итогам конкурсного отбора Фонд выберет трех резидентов, которые разделят между собой грант в размере €16 000. Средства авторам предлагается направить на поездку, проект и пребывание в Барселоне.

Путешествие планируется в 2018 году, передает Моя планета.

Для участия в арт-резиденции в Барселоне нужно заполнить анкету и отправить вместе с описанием проекта, резюме автора или арт-коллектива, календарный и финансовый планами (все на английском языке) до 26 июля 2017.

Имена участников арт-резиденции огласят 26 сентября.