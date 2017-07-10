Безработный житель французского департамента Гар выиграл в лотерею более миллиона евро, передает издание Ouest France.
Мужчина в возрасте около 40 лет сделал ставку всего в пять евро в лотерею My Million в табачном ларьке и был уверен, что выигрыш составил всего четыре евро. О том, что на самом деле ему выпала такая крупная сумма, счастливчику сообщил продавец.
"Это я сказал ему, когда он подошел спросить, почему рядом с его именем написано "джекпот", — пояснил владелец киоска Стефан Лорка.
Как зовут счастливчика и на что он потратит выигрыш, не сообщается.
Комментарии
- Испанский фонд запустил проект для творческих людей со всего мира
- Из стены дома в США извлекли пищавший 13 лет будильник
- В России 63-летний рецидивист, скрываясь от полиции, прошел 350 км по лесу
- В Одессу прибыли корабли НАТО. ФОТО
- Польский город эвакуировали из-за бомбы весом в 500 кг
- Полиция бессильна: одессит рассказал, как сам ловил квартирных воров
- В Греции в массовой драке убили туриста
- В России умер блогер Антон Носик
- Падение самолета в Тамбове сняли на видео
- Бортпроводник разбил бутылку о голову буйного пассажира
- Глава МИД Грузии осуществляет визит в Кишинев
- В Пекине начался двухсотдневный эксперимент по симуляции жизни на Луне
- Ужесточены правила предоставления гражданства Молдовы
- Французский безработный выиграл в лотерею больше миллиона евро
- Министры из стран "Восточного партнерства" собрались в Кишиневе
- Пожар в столице: горят собранные после апрельского снегопада ветки. ВИДЕО
- Полиция бессильна: одессит рассказал, как сам ловил квартирных воров
- Изменения в маршруте столичного троллейбуса №4
- В аэропорту Одессы разгрузились самолеты НАТО
- В Греции в массовой драке убили туриста
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Активный, творческий день. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вы будете душой компании. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Мечты должны соответствовать реальности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул