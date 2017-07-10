Глава МИД Грузии осуществляет визит в Кишинев

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе находится с двухдневным официальным визитом в Молдове по приглашению главы МИДЕИ Андрея Галбура.

Чиновники проведут сегодня встречу, а затем - пресс-конференцию, передает Инфотаг. Грузинский министр встретится также с председателем парламента Андрианом Канду и премьер-министром Павлом Филипом.

На прошлой неделе парламенты Грузии, Молдовы и Украины подписали совместное обращение, в котором просят Европейский союз рассмотреть вопрос о предоставлении трем странам "Восточного партнерства" перспективы европейской интеграции.