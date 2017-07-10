Самолет британской бюджетной авиакомпании Jet2.com совершил экстренную посадку в Португалии из-за драки супругов на борту. Об этом пишет газета Daily Star. Самолет британской авиакомпании экстренно сел из-за драки супругов на борту
Инцидент произошел в ходе рейса из Лондона на испанский остров Гран-Канария. Полина Гордон (Pauline Gordon) и Рональд Вилле (Ronald Ville) начали ссориться, выкрикивая в адрес друг друга нецензурные ругательства. Затем перепалка переросла в потасовку.
В итоге бортпроводникам пришлось применить силу, чтобы утихомирить дебоширов. На помощь им пришел полицейский, находившийся не при исполнении обязанностей, а также мужчина, которые ранее работал в правоохранительных органах.
Лайнер вынужденно сел в португальском аэропорту Фару, где супругов передали органам правопорядка. После этого воздушное судно вылетело в Испанию. Рейс из-за ЧП задержался примерно на полтора часа, пишет lenta.ru.
В Jet2.com внесли Гордон и Вилле в черный список пассажиров с пожизненным запретом на перелеты рейсами этого лоукостера. Кроме того, авиакомпания намерена через суд потребовать от пары возмещения понесенных из-за нее убытков.
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