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Пополнение списка культурного наследия ЮНЕСКО
Озерный край // фото: bbc.com/russian
12:41, 10 Jul 2017
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41-я сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Кракове, продолжает рассматривать заявки на включение в международный список охраняемых культурных и природных объектов.

В воскресенье в список всемирного наследия были включены 13 новых объектов.

  • Озёрный край на северо-западе Англии, воспетый поэтами-романтиками “озёрной школы”.
  • Город Афродисиас (Афродисия) на юго-западе Турции, построенный во II веке до н.э., в эпоху эллинизма.
  • Археологический памятник «Пристань Валонгу», расположенный в центре Рио-де-Жанейро, где осуществлялась высадка сотен тысяч африканских рабов.
  • Здания, построенные в стиле школы Баухауз, в немецких городах Дессау и Бернау.
  • Нойштадт, исторический район Страсбурга, построенный в эпоху второй германской империи.
  • Исторический город Йезд в Иране, застроенный преимущественно глинобитными домами и снабжаемый водой грунтовых вод.
  • Священный остров Окиносима в Японии с практически не тронутыми археологическими памятниками IV-IX вв. нашей эры.
  • Венецианские оборонительные сооружения XVI—XVII веков в Италии, Хорватии и Черногории.
  • Куято в Гренландии — древнескандинавский и инуитский сельскохозяйственный ландшафт на границе ледникового покроя.
  • Священное место Тапутапуатеа на французском острове Раиатеа в центре «полинезийского треугольника» – обширной островной области Тихого океана, позднее всего заселённой человеком.
  • Пещеры и искусство Ледникового периода в Швабском Альбе в Германии.
  • Свинцовые, серебряные и цинковые шахты в Тарновске-Гуры и его гидравлическая подземная система управления в Польше.
  • Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск, основанного Иваном Грозным в 1551 году.

7 июля в список всемирного наследия ЮНЕСКО был включён природный заповедник «Ландшафты Даурии», расположенный по обе стороны российско-монгольской границы, отмечает euronews.com.




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    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День придаст решимости Вашим действиям. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Активный, творческий день. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня вы будете душой компании. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.

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  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Мечты должны соответствовать реальности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

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  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

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  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

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