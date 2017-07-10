Стражей порядка вызвала сама пострадавшая рано утром 9 июля. Сообщается, что она была знакома с Уильямсом и провела с ним предыдущий вечер на вечеринке в другом отеле. После того, как пара пришла в гостиницу, Уильямс якобы изнасиловал девушку, воспользовавшись ее пьяным состояние, сообщает New York Daily News.

Судя по информации в Сети, Уильямс работал в качестве хореографа при подготовке выступлений с такими исполнителями, как Мадонна, Бейонсе и JAY-Z. Он также принимал участие в съемках клипа на песню Канье Уэста и Рианны Run This Town.

Уильямсу предьявлены обвинения в изнасиловании и незаконном удержании человека под стражей. В ожидании суда, который запланирован на 9 августа, танцора отпустили на волю без залога, передает Вести.ру.