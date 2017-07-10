Под прицелом камер: уединившуюся в туалете самолета американскую пару сняли на видео

Пара путешественников уединилась в уборной самолета британской авиакомпании Virgin Atlantic. Их запечатлел на видео другой пассажир рейса Лондон — Майами. Ролик выложили в сообществе LADbible на Facebook.

Как уточняет портал Airlive, запись была сделана 4 июля. В ролике показано, как из туалета выходит женщина, оставляя там своего партнера. Спустя некоторое время мужчина также покидает санузел.

Автор ролика Дэвид Ив (David Eve) пояснил, что это были американские туристы. Этот ролик набрал порядка 8,5 миллиона просмотров.