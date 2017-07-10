Мужчины из Вулканешт крали дорогие авто, чтобы продать их в Украине

Сотрудники Кишинёвской полиции задержали двух жителей Вулканештского района в возрасте 27 и 43 лет. Мужчин подозревают в краже двух автомобилей марки Mercedes-Benz GL 320, которые они собирались продать в Украине.

По словам сотрудников правоохранительных органов, один из автомобилей был украден с территории парковки в конце июня этого года. Преступники воспользовались невнимательностью охранника парковки и украли машину стоимостью в 25 000 евро.

Во время обыска в гараже подозреваемых, полиция обнаружила автомобиль без номеров. Было установлено, что ранее мужчины брали в аренду этот автомобиль и сделали дубликат ключей. Позже они угнали машину и отключили систему GPS, чтобы избежать преследования.

Подозреваемые задержаны на 30 дней. Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.