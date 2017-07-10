Пастуха и полторы тысячи овец убило молнией в Казахстане

В Костанайской области разряд молнии убил пастуха и полторы тысячи овец, передает корреспондент агентства Sputnik Казахстан.

Трагедия в Жангельдинском районе произошла 7 июля, но официальная информация о ЧП поступила только сегодня.

По словам пресс-секретаря Департамента внутренних дел Костанайской области Ирины Беженарь, в результате удара молнии в степи начался сильный пожар, в котором и погибли чабан и отара. На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасатели, пишет РИА Новости.

Это не первое подобное ЧП в степях Казахстана в нынешнем году. Третьего июля в Акмолинской области молния ударила в ехавшего верхом пастуха. Мужчина остался жив.

Шестнадцатого июня в Жамбылской области молния убила трех человек, в том числе 12-летнего мальчика. Месяцем ранее в этом же регионе от грозового разряда погиб 42-летний пастух, лошадь и овца.





