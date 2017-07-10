Украинская погранслужба заявила о задержании российского полковника

Государственная пограничная служба Украины заявила о задержании российского полковника, который собирался выехать в Приднестровье.

Официальный представитель погранслужбы Олег Слободян утверждает, что российские спецслужбы собирались назначить задержанного "заместителем министра госбезопасности" Приднестровья.

Как рассказал Слободян, российского военного задержали на границе еще в начале июня, но до сих пор об этом не сообщалось. Полковник предъявил на границе паспорт гражданина Украины на имя Валерия Войтенко. Целью поездки он назвал посещение больной матери.

По словам Слободяна, полковник путался в данных своего паспорта. При проверке в его куртке обнаружили потайной карман, где лежал лист бумаги с номерами телефонов и флэш-карты, на которых нашли методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий, фотографии с мест боев в Донбассе и агитационные материалы, передает meduza.io.