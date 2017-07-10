Дерзкое ограбление со стрельбой на одесском "7 километре"

Сегодня утром на стоянке промтоварного рынка "7 километр" в Одессе вооруженные люди в масках совершили дерзкое ограбление.

Как сообщили «Думской» очевидцы, около 6:45 часов на территорию рынка приехал автобус с киевскими номерами. Водитель должен был передать продавцу крупную сумму за товар. В этот момент на место сделки подъехали два внедорожника с неизвестными в масках, которые открыли стрельбу и похитили деньги. Затем злоумышленники сели в машины и скрылись, по пути сбив шлагбаум.

Источники в одесской прокуратуре подтвердили инцидент.

«Отец и сын из Киева приехали закупить оптовую партию товара на одесский Промрынок. Наличные несли в двух сумках. На Промрынке на них набросились шестеро бандитов и силой отобрали одну из сумок. Во время нападения злоумышленники около десяти раз выстрелили из травматического пистолета. Затем преступники прыгнули в свои машины — два «Мерседеса» — и на скорости рванули со стоянки. Охранники попытались заблокировать выезд, однако «Мерседесы» бандитов снесли шлагбаум и палатку рядом с ним», — пояснил источник.

По предварительным данным, киевлян ограбили по наводке. Действовала организованная группировка из одного из одесских сел.

Сами предприниматели не пострадали. Сумма ущерба пока уточняется, однако есть информация, что грабители отняли около трех миллионов гривен.