Есть цель - нет бессонницы: неврологи рассказали, как побороть нарушения сна

Группа неврологов из Северо-Западного университета (США) установила, что люди, имеющие важные жизненные цели, реже других страдают бессонницей.

В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что люди с высоким целеполаганием страдают реже всевозможными расстройствами сна, и в частности - апноэ. По мнению специалистов, установка важных целей помогает побороть бессонницу.

В исследовании принимали участие свыше 800 людей в возрасте от 60 до 100 лет. Все они подверглись опросу по части качества и продолжительности сна, а также планах на будущее и других вещах.

Помимо установки целей, ученые также рекомендуют людям отказываться от кофе, алкоголя и никотина, а также просмотра телевизора и использования компьютера перед сном.

Важно также соблюдать режим и отказаться от интенсивных физических упражнений перед сном, передает korrespondent.net.