Подозреваемым оказался 40-летний москвич, ранее судимый за развратные действия сексуального характера. Следствие установило, что он встретил ребенка 1997 года рождения на улице столицы еще в июле 2007 года. Мужчина надругался над ним в парке 60-летия Октября, а затем забрал к себе домой, где до июля 2017 года совершал с ним половые акты.

На момент встречи с предполагаемым насильником мальчик уже был объявлен в розыск на Украине. Отмечается, что ребенок так и не вспомнил, где жил до этого и кто были его родители.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», передает moslenta.ru.