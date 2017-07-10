Джесси Смит является в Великобритании рекордсменкой по количеству детей в семье: 44 внука, 99 правнука и 20 праправнуков.
Величайшая из бабушек Великобритании Джесси Смит отметила своё 90-летие в окружении 175 наследников. Счастью старушки не было предела, ведь в её день рождения собрались все 12 её детей, 44 внука, 99 правнуков и 20 праправнуков, сообщает The Sun.
Самому младшему праправнуку всего два с половиной месяца, самому старшему внуку — 52 года. Из-за такого большого числа родственников рождественские подарки Джесси предпочитает не дарить никому. Уж слишком затратно получается, поэтому единственный подарок от бабушки каждому внуку — это какой-нибудь костюмчик, как только малыш появляется на свет.
Джесси родилась в Кэннинг-Тауне в 1927 году. В 17 лет она встретила ныне покойного мужа Артура, который работал вместе с ней на заводе. В 1945 году у них родился первый ребёнок — дочка по имени Джесси.
Несмотря на старческие болезни и пережитый инсульт, Джесси живёт в своём доме в Дагенхэме, где она и отпраздновала большой праздник, пишет life.ru.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Активный, творческий день. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вы будете душой компании. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Мечты должны соответствовать реальности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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Би-би-си, Сеул