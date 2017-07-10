Британка отпраздновала 90-летие в окружении 175 своих наследников

Джесси Смит является в Великобритании рекордсменкой по количеству детей в семье: 44 внука, 99 правнука и 20 праправнуков.

Величайшая из бабушек Великобритании Джесси Смит отметила своё 90-летие в окружении 175 наследников. Счастью старушки не было предела, ведь в её день рождения собрались все 12 её детей, 44 внука, 99 правнуков и 20 праправнуков, сообщает The Sun.

Самому младшему праправнуку всего два с половиной месяца, самому старшему внуку — 52 года. Из-за такого большого числа родственников рождественские подарки Джесси предпочитает не дарить никому. Уж слишком затратно получается, поэтому единственный подарок от бабушки каждому внуку — это какой-нибудь костюмчик, как только малыш появляется на свет.

Джесси родилась в Кэннинг-Тауне в 1927 году. В 17 лет она встретила ныне покойного мужа Артура, который работал вместе с ней на заводе. В 1945 году у них родился первый ребёнок — дочка по имени Джесси.

Несмотря на старческие болезни и пережитый инсульт, Джесси живёт в своём доме в Дагенхэме, где она и отпраздновала большой праздник, пишет life.ru.