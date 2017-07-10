Согласно информации, размещенной на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, исключительное право на товарный знак действует до 2025 года. Выяснилось, что заявка была подана еще в 2015 году, а правообладателем значится акционерное общество «Омская региональная телерадиовещательная компания» (бренд «12 канал»).

Издание также отмечает, что нарушение авторских прав на фразу-мем карается штрафом в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

Генеральный директор Александр Малькевич в интервью «БК55» объяснил, что телекомпания подала заявку на регистрацию товарного знака для того, чтобы другие не использовали его в коммерческих целях. Владельцы прав на фразу планируют задействовать ее в продвижении проектов «12 канала».

Фраза «Не пытайтесь покинуть Омск» стала популярна среди жителей города в 2014 году. В частности, она употреблялась по отношению к памятнику в виде шара на площади Бухгольца, который дважды срывался с постамента и укатывался в разных направлениях, отмечает Лента.ру.