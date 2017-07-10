Россиянин кинул камень в голову медведю, чтобы развлечь внуков

Посетитель Алматинского зоопарка кинул камнем в голову 23-летнего гималайского медведя по кличке Байкал. Таким образом мужчина пытался развлечь своих внуков. Об этом в своём "инстаграме" сообщил директор зоопарка Ержан Еркинбаев, ставший свидетелем произошедшего.

Сообщается, что после первого броска мужчина уже заносил руку с камнем во второй раз, но его одёрнула супруга, испугавшаяся, что происходящее снимают камеры наблюдения. К агрессивному посетителю тут же со всех сторон сбежалась охрана, пишет life.ru.

Свидетелем произошедшего стал и хозяин питомника Ержан Еркинбаев. По его словам, нарушителя выгнали из зоопарка, но полицию вызывать не стали — "всё-таки он был там с маленькими детьми".

Как сообщают местные СМИ, здоровью медведя ничего не угрожает. Животное отделалось лёгким испугом. При этом сотрудники зоопарка напоминают всем посетителям, что агрессия по отношению к животным недопустима.