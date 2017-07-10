Драгоценности стоимостью 3 млн фунтов украли с ярмарки в Лондоне

Неизвестные похитили драгоценные камни общей стоимостью 3 млн фунтов с ярмарки Masterpiece на западе Лондона, передаёт The Telegraph.

По версии полицейских, ограбление было совершено в "какой-то момент" вечером, ночью или рано утром. Скорее всего, забрали драгоценности профессиональные похитители, сообщает life.ru.

Сообщается, что данная ярмарка считается "ведущим международным событием" для просмотра и покупки "лучших произведений искусства".