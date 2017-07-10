Спортивную тренировку с мэром Киева выставили на аукцион за 38 долларов

Спортивная тренировка с мэром Киева Виталием Кличко выставлена на благотворительные торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro, стартовая цена — 38 долларов.

"Мэр Киева Виталий Кличко пытается проводить тренировки каждое утро. И готов на практике поделиться секретами спортивной тренировки. Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии", — говорится в описании лота.

Как сообщается на странице государственного проекта ProZorro, аукцион по лоту "Тренировка с мэром Киева Виталием Кличко" состоится 25 июля, пишет РИА Новости.

Виталий Кличко является шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу, трехкратным чемпионом Украины по боксу, чемпионом Первых Всемирных игр военнослужащих, серебряным призером чемпионата мира по боксу среди любителей, неоднократным чемпионом Европы среди профессионалов. Его брат Владимир — украинский боксер-профессионал, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, чемпион Олимпийских игр 1996 года в Атланте.





