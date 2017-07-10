Джоан Роулинг записала одну из своих новых сказок на платье

Автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг в интервью телеканалу CNN рассказала, что записала одну из своих новых сказок на маскарадном платье.

«Я праздновала мое 50-летие одновременно с Хэллоуином (хотя это не настоящая дата моего дня рождения). Я оделась в костюм потерянной рукописи. И я написала на платье большую часть этой книги», — сказала она.

При этом Роулинг отметила, что не знает, будет ли эта сказка когда-либо опубликована, пишет gazeta.ru.

«Сейчас она висит в моем шкафу», — добавила писательница.

В июне Джоан Роулинг признали самой богатой писательницей мира по версии журнала Forbes.