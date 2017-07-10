Saint Laurent запустил программу обучения для молодых кутюрье

Saint Laurent, совместно с Французским институтом моды и школой при Парижской палате высокой моды, разработал программу для начинающих дизайнеров.

Первые студенты начнут обучение в сентябре. Продолжительность курса — полгода, он посвящен изучению инноваций и экологических аспектов моды.

Теоретическая часть рассчитана на 25 дней занятий; остальное время будет посвящено стажировке в Saint Laurent. К окончанию учебы каждый выпускник должен будет подготовить специальный проект, а затем представить его комиссии из преподавателей и сотрудников компании, пишет lenta.ru.

«Хранить наследие Дома и инвестировать в таланты — часть нашей долговременной стратегии. Я очень горжусь этим сотрудничеством», — признался президент и исполнительный директор Saint Laurent Франческа Беллеттини.

Дом моды Saint Laurent основан в 1962 году дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). В настоящее время пост креативного директора компании занимает Энтони Ваккарелло.