"Умный дом" вызвал полицию, услышав, как американец угрожает своей подруге

В поселке Тижерас, штат Нью-Мексико, США, полицейские среагировали на телефонный звонок "умного дома", и задержали человека, который угрожал своей подруге огнестрельным оружием.

Задержанный Эдуардо Баррос находился в доме вместе со своей подругой и ее дочерью. Между взрослыми начался конфликт, который перерос в то, что мужчина начал угрожать огнестрельным оружием.

Примечательно, что дом вызвал полицию случайно. Во время ссоры Баррос выкрикнул фразу: "Ты что, позвонила шерифам?", которую дом воспринял, как команду "позвони шерифами", и набрал 911.

Полицейский из участка услышал крики ссоры и направил по адресу звонка патруль. Стражи порядка вывели девушку и ребенка из дома, а позже полицейский спецназ SWAT задержал преступника.

"Умный дом" - это система домашних устройств, способных выполнять действия и решать определенные повседневные задачи без участия человека, например, автоматическое включение/выключение света, регулировка отопления, уведомления о проникновении воров, утечек или возгораний.