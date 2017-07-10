В поселке Тижерас, штат Нью-Мексико, США, полицейские среагировали на телефонный звонок "умного дома", и задержали человека, который угрожал своей подруге огнестрельным оружием.
Задержанный Эдуардо Баррос находился в доме вместе со своей подругой и ее дочерью. Между взрослыми начался конфликт, который перерос в то, что мужчина начал угрожать огнестрельным оружием.
Примечательно, что дом вызвал полицию случайно. Во время ссоры Баррос выкрикнул фразу: "Ты что, позвонила шерифам?", которую дом воспринял, как команду "позвони шерифами", и набрал 911.
Полицейский из участка услышал крики ссоры и направил по адресу звонка патруль. Стражи порядка вывели девушку и ребенка из дома, а позже полицейский спецназ SWAT задержал преступника.
"Умный дом" - это система домашних устройств, способных выполнять действия и решать определенные повседневные задачи без участия человека, например, автоматическое включение/выключение света, регулировка отопления, уведомления о проникновении воров, утечек или возгораний.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ДЕВА
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Активный, творческий день. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ВЕСЫ
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул