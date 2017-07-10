Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки

Золотые слитки весом несколько десятков килограммов были найдены сотрудниками международного аэропорта Кансай в Японии в туалетах прибывшего из Тайваня самолета авиакомпании Vanilla Air.

По информации телеканала NHK, самолет приземлился в аэропорту утром в воскресенье. По прибытию сотрудники авиакомпании сообщили в службу безопасности аэропорта о том, что обшивка одного из расположенных в самолете туалетов выглядит странно.

При дальнейшем осмотре воздушного судна выяснилось, что за панелями в туалетах были спрятаны свертки с золотыми слитками общим весом в несколько десятков килограммов.