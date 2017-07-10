В Затоке десятилетнюю девочку едва не унесло в море на надувном матрасе

Трагедией едва не закончился отдых на берегу моря в поселке Затока Одесской области.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, пока родители отдыхали, десятилетнюю девочку на надувном матрасе волнами относило все дальше в море.

Маленькую фигурку уже за сотни метров от берега увидел местный житель, передает dumskaya.net. Именно он обратился к пограничникам за помощью. За ребенком тут же выслали катер морской охраны. Чтобы не упустить время, к спасительной операции пограничники привлекли владельца водного мотоцикла, который находился неподалеку.

К счастью, с девочкой ничего не произошло. Испуганного ребенка передали родителям.