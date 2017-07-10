Молния помогла найти разыскиваемого гражданина Грузии

В швейцарском Берне удар молнии "пометил" находившегося в розыске мужчину. Это произошло, когда в пригородах Женевы 28 июня разразилась сильнейшая гроза.

Ударом молнии был поражен мужчина, который в этот момент набирал в бутылку воду из фонтана. Он выжил, но был госпитализирован.

А через 10 дней выяснилось, что пораженный небесами – гражданин Грузии 1988 года рождения, которого разыскивала местная полиция за попытку кражи со взломом в небольшом городке Оне.

После выписки из больницы мужчину задержали, передает Вести.ру.