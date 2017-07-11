В России автобус врезался в грузовик: пострадали 12 человек. ВИДЕО

Пассажирский микроавтобус Fiat Ducato столкнулся c грузовиком Volvo в 25 километрах от населенного пункта Березовка на участке федеральной трассы под Красноярском.

ДТП произошло около 05.30 (01.30 млд). Микроавтобус, в котором находились 14 человек, в том числе трое несовершеннолетних, ехал из Курагино в Красноярск.

В МВД сообщили, что в результате столкновения пострадали 12 человек, пятеро госпитализированы. Однако в краевом Минзраве отметили, что всего в больницы отправили девять человек, трое из которых остаются там в состоянии средней тяжести, остальным оказали помощь и отпустили домой, пишет РИА Новости.

На участке дороги, где произошла авария, проводились ремонтные работы.



