Он провёл ряд встреч с властями Молдовы, в том числе со своим молдавским коллегой Андреем Галбуром. Министры подписали ряд соглашений. В частности, о взаимном продвижении и защите инвестиций и о борьбе с уклонением от уплаты налогов.

"Говорили о важности привлечения инвестиций и развития экспорта, об энергетической безопасности и повышении конкурентоспособности. Обсудили также перспективы назначения диппредставителей, как в Кишиневе, так и в Абу- Даби. Еще один вопрос - необходимость активизации сотрудничества между Агентствами гражданской авиации обеих стран, надеемся, скоро будут возобновлены полеты между Молдовой и Арабскими Эмиратами", - сказал министр иностранных дел Молдовы Андрей Галбур.

А глава внешнеполитического ведомства Объединённых Арабских Эмиратов подчеркнул важность развития торговых отношений между странами. Он выразил надежду, что к 2020 году у Молдовы будет павильон на ЭКСПО в Дубае.

"Этот визит, я воспринимаю, как хорошую возможность расширить взаимоотношения. Это первая поездка в Молдову министра из Объединенных Арабских Эмиратов, и лично моя. И могу заверить вас, что несмотря на короткую продолжительность визита, я успел почувствовать вашу щедрость и доброе отношение. Поэтому с нетерпением буду ждать возвращения в вашу страну", - отметил министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бен Зайед аль-Нахайян.

В знак дружбы шейх презентовал главе молдавского МИДа небольшой подарок.

Министр иностранных дел Арабских Эмиратов также встретился с президентом Молдовы, председателем парламента и премьер-министром.