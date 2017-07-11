Американский школьник дозвонился до главы Пентагона и взял у него интервью

Американский школьник Тедди Фишер, раздобывший телефон министра обороны США Джеймса Мэттиса, не только дозвонился до него, но и взял 45-минутное интервью, сообщила газета New York Post.

По ее информации, молодой человек, проживающий в штате Вашингтон, увидел номер мобильного телефона главы Пентагона на фотографии в газете Washington Post 11 мая. На снимке один из охранников президента США Дональда Трампа — Кит Шиллер несет пачку бумаг, на которых видно имя министра обороны и его телефонный номер.

Позднее фотография была удалена с сайта издания, однако Фишер успел увидеть то, чего не заметили другие. "Все это напоминало череду чудес", — сказал он о своем разговоре с министром в интервью одной из местных телекомпаний.