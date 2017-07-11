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Американский школьник дозвонился до главы Пентагона и взял у него интервью
// фото: AFP 2017 / Emmanuel Dunand
11:27, 11 Jul 2017
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Американский школьник Тедди Фишер, раздобывший телефон министра обороны США Джеймса Мэттиса, не только дозвонился до него, но и взял 45-минутное интервью, сообщила газета New York Post.

По ее информации, молодой человек, проживающий в штате Вашингтон, увидел номер мобильного телефона главы Пентагона на фотографии в газете Washington Post 11 мая. На снимке один из охранников президента США Дональда Трампа — Кит Шиллер несет пачку бумаг, на которых видно имя министра обороны и его телефонный номер.

Позднее фотография была удалена с сайта издания, однако Фишер успел увидеть то, чего не заметили другие. "Все это напоминало череду чудес", — сказал он о своем разговоре с министром в интервью одной из местных телекомпаний.

Сначала юноша отправил Мэттису текстовое сообщение с просьбой дать интервью. Министр, который сам родом из штата Вашингтон, согласился. Интервью в итоге было опубликовано в газете школы, где учится Фишер, пишет РИА Новости.

В нем Мэттис признался, что всегда старается помогать школьникам и делится с ними опытом. Согласно New York Post, в беседе Мэттис затронул целый спектр внешнеполитических вопросов. В частности, он отметил, что бывший президент США Барак Обама добился бы больших успехов, если бы слушал госсекретаря Хиллари Клинтон.

Он также выразил уверенность в том, что бороться с распространением радикальных идеологий было бы гораздо проще, если бы США могли заплатить за годичное обучение всех детей в Афганистане, Сирии или других странах в американских школах.

"Я думаю, идеологиям можно было бы противостоять, показывая людям лучшее образование и надежду на будущее", — сказал Мэттис.




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